Şarkılar Bizi Söyler 11 Mart konukları kimler?

Sibel Can ve Hakan Altun’un sunumu ve Hüsnü Şenlendirici’nin klanetiyle ekranlara neşe katan Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Programın her bölümüne ünlü isimler konuk oluyor.

11 Mart’ta saat 20.00’da Kanal D’de başlayacak olan programa kimlerin konuk olacağı çok merak ediliyordu. Bu akşam programda Sezen Aksu'nun şarkılarına yer verilecek. Konuklar arasında Kubat, Niran Ünsal ve Nilgün Belgün de yer alacak. Minik Serçe’nin şarkılarının söylenecek olması herkesi sevindirmişken Nilgün Belgün’ün sirtaki şovu ağızları açık bırakacak.