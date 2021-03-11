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Şarkılar Bizi Söyler 11 Mart konukları kimler?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin ev sahipliği yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programı bütün eğlencesiyle devam ediyor. Programa her hafta farklı sanatçılar davet ediliyor. Bu akşam programda Sezen Aksu'nun şarkıları seslendirilecek.

11 Mart 2021 Perşembe 19:15
Şarkılar Bizi Söyler 11 Mart konukları kimler?
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Sibel Can ve Hakan Altun’un sunumu ve Hüsnü Şenlendirici’nin klanetiyle ekranlara neşe katan Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 

Programın her bölümüne ünlü isimler konuk oluyor. 

11 Mart’ta saat 20.00’da Kanal D’de başlayacak olan programa kimlerin konuk olacağı çok merak ediliyordu. Bu akşam programda Sezen Aksu'nun şarkılarına yer verilecek. Konuklar arasında Kubat, Niran Ünsal ve Nilgün Belgün de yer alacak. Minik Serçe’nin şarkılarının söylenecek olması herkesi sevindirmişken Nilgün Belgün’ün sirtaki şovu ağızları açık bırakacak. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:15
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Nigün BelgünHüsnü şenlendiriciSibel CanHakan AltunSezen Aksuşarkılar Bizi SöylerKanal DMinik SerçeNiran ÜnsalKubat
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