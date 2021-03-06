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Şarkıcı Gülay kim, kaç yaşında? İşte Gülay Sezer'in biyografisi!

İBO Show’un bu haftaki konukları arasına şarkıcı Gülay da yer alıyor. İzleyici ise Gülay’ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, şarkıcı Gülay kim, kaç yaşında. İşte şarkıcı Gülay’ın biyografisi.

06 Mart 2021 Cumartesi 20:57
Şarkıcı Gülay kim, kaç yaşında? İşte Gülay Sezer'in biyografisi!
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Gülay, 24 Mayısıs 1970 İstanbul doğumludur. Müzik kariyerine, ünlü müzisyen ve besteci olan babası Eyüp Ercan Sezer’in bağlamasıyla çaldığı türkülere eşlik ederek beş yaşında iken başlamış ve babası tarafından eğitilmiştir. Şarkıcı, uzun seneler diş teknisyenliği yapmasına rağmen müziğe olan bağlılığı nedeni ile 2000 senesinde diş teknisyenliğini bırakıp, 2001 senesinde Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’nde kompozisyon eğitimi almıştır. 2007’de ise okulundan birincilik ile mezun olmuştur.

Şarkıcı, Gülay Sezer ismi ile 1988 yılında çıkardığı arabesk albümü “Her Akşam”ı, 1995’te çıkardığı “Cesaretin Var Mı?” ile 1997 yılında çıkardığı “Bir Sevgi Masalı” isimli pop albümleri takip etti.

Bir dönem albüm çalışmalarına mola veren Gülay, 1999’da BRT Televizyonu için “Damlalar” adlı halk müziği programını hazırladı ve sundu.

Gülay, İstanbul Kanatlarımın Altında isimli film için “Aşk” isimli şarkıyı yazarak seslendirmesini yaptı. Aynı zamanda Yaşama Hakkı isimli filmin de aynı ismi taşıyan şarkısını yazarak seslendirmesini yaptı. “Hamam” adındaki filmin “İstanbul Uyurken” isimli bestesini ve daha pek çok TV dizisi için jenerikleri seslendirdi.

Şarkıcı, üç sene boyunca Konya Selçuk Üniversitesi tarafında “Yılın İletişimcileri” ödüne, 1996 senesinde “İFA Müzik Ödülü”ne, 2000 senesinde Motif Halk Bilim Ödülleri içinden “Müziğe Teşvik” ödülüne, aynı sene “Müziğe Teşvik” ödülüne ve “Yılın Programcısı” ödülüne, “En İyi Halk Müziği Programı” ödülüne, “34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü”ne layık görüldü. 15 Şubat 2015’te Serkan Boran ile dünya evine giren şarkıcının 1992 doğumlu olan Nilban isimli kızı bulunuyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:57
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