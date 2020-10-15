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Saran Group'a ait Nba Tv Digiturk'ten çıktı! Nba Tv'nin yer aldığı platform ve kanallar

Saran Grubunun bünyesinde bulunan S Sport TV kanalı, Ağustos ayı sonunda Digitürk ile olan sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Böylelikle bir kanal daha Digitürk'ten ayrılmış oldu. Yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda kanal hangi platform üzerinden gösterime devam edeceği ise merak konusu oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 22:47
Saran Group'a ait Nba Tv Digiturk'ten çıktı! Nba Tv'nin yer aldığı platform ve kanallar
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Saran Medya Grubu, Nba TV'nin artık Digitürk platformunda olmayacağını kamuoyuna duyurdu. NBA 2019/20 sezonunun bitmesini beklediklerini ifade eden Saran Grubu, Nba TV'ye ev sahipliği yapacak platformları da duyurdu.

Basın açıklamasının tam metni aşağıdaki gibidir:

"Saran Medya Grubu'na ait NBA TV ile Bein Media Group arasında Digiturk platformunda yapılan mevcut anlaşmaların Türkiye'deki yayın hakları 14 Eylül 2020 tarihinde sona erdirildi.


Yaşanan anlaşmazlıkların sonrasında basketbol severlerin mağdur olmaması için bu sezonu devam ettirme kararı alınmıştır. NBA 2019/20 sezonu bittikten sonra NBA TV kanalının Digitürk'teki yayını sona erecek.

NBA TV’yi izlemek isteyenlerin takip etmesi gereken platform ve kanallar aşağıdaki gibidir:

D-Smart 72. Kanal – TV+ 76. Kanal  – Tivibu 75. Kanal – Kablo TV 242. Kanal Vodafone TV 13. Kanal



Son Güncelleme: 15.10.2020 22:47
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Anahtar Kelimeler:
NbaSaran GroupDigiturk
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