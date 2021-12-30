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Şantaj dizisi konusu nedir? Şantaj (El inocente) dizisi oyuncu kadrosu

Dünyaca ünlü dijital yayın platformu olan Netflix, dizilerine bir yenisi daha ekledi. Birçok dizi ve film ile karşımıza çıkan Harlan Coben, bu kez Şantaj ile ekranlarda. Şantaj dizisi konusu nedir? İşte Şantaj dizisi oyuncu kadrosu ve merak edilenler haberimizde

30 Aralık 2021 Perşembe 14:46
Şantaj dizisi konusu nedir? Şantaj (El inocente) dizisi oyuncu kadrosu
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Dijital yayın platformu Netflix, bu kez Şantaj dizisi ile karşımıza çıktı. Ünlü Harlan Coben dizisi olan Şantaj da birçok kişi izlediği için genel görüşler kendini gösteriyor. Gizemli hayat hikâyelerinden oluşan Şantaj, sürpriz konular ile izleyiciyi oldukça etkilemeyi başarıyor.

Mateo Vidal adlı kişi dizinin başrolü olarak yer alırken dizide kariyerine hukuk ile devam ediyor. Kardeşinin ısrarı üzerine bir partiye giden ve hayatı değişen Vidal, istemeden birini öldürüyor ve 4 yıl süre ile hapis cezasına çarptırılıyor.

Netflix Şantaj ( El inocente) dizi tanıtım fragmanı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.



Hedeflerinden başarısından, hayallerinden uzak kalan Vidal, saçlarını kazıtıyor ve sessiz bir dünyaya hapsoluyor. 4 yıl boyunca hapishanede kalan adam çıktığında ise yeni bir hayat ile karşı karşıya kalır. Olivia isimli genç bir kıza âşık olan Vidal, hayatı değişir ve sevgilisi Olivia ile evlenme kararı alırlar.

Hapishane hayatından sonra ailesinin tanıdığı hukuk bürosunda avukat olarak işe girer. Fakat Olivia iş için ülke dışına çıkması gerek bu arada dizide bazı ölümler gerçekleşir.

8 bölümden oluşan Şantaj dizisi İspanya’da çekilmiştir. Kaliteli bir dizi olarak karşımıza çıkan Şantaj, Harlan Coben’den uyarlanarak yazılmıştır.

İMBD puanı 8,4. İşte şantaj dizisi oyuncu kadrosu

Şantaj (El inocente) dizi oyuncu kadrosu

Mario Casas – Mateo Vidal

Alexandra Jiménez – Lorena Ortiz

Aura Garrido – Olivia Costa

Santi Pons – Gallardo

José Coronado – Teo Aguilar

Miki Esparbé – Aníbal

Xavi Sáez – Sáez

Martina Gusmán – Kimmy Dale

Juana Acosta – Emma

Gonzalo de Castro – Jaime


Son Güncelleme: 30.12.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
şantajEl InocenteNetflixDiziKonu
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