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Şansımı Seveyim fimi konusu ne, oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim nerede çekildi?

Şansımı Seveyim filmi beyaz perdenin ardından, televizyonda ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak film, saat 20:00’de başlayacak. Peki, Şansımı Seveyim filminin konusu nedir, nerede çekilmiştir? İşte tüm detaylar...

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:06
Şansımı Seveyim fimi konusu ne, oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim nerede çekildi?
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2017 yılında beyaz perdeye gelen film, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dijital ortamlarda ve televizyonlarda yayınlanan film, bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Film, 21 Aralık Pazartesi günü saat 20:00’de, ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmin oyuncu kadrosunda, Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini, Ender Mıhlar yapıyor.

 

Filmin çekildiği yerler

 

2017 yılında komedi türünce çekilen film, iki farklı şehirde çekildi. İstanbul ve Kocaeli’de çekilen film, İstanbul’un Beykoz ilçesinde, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çekildi. Filmin çekimleri yaklaşık olarak 3 ay sürmüştür.

 

Filmin konusu

 

Hayatı boyunca sakarlıktan kurtulamayan Sabahattin’in hikayesinin konu alındığı filmde, Sabahattin’in şanssızlıktan, uğursuzluktan kurtulamadığı anlatılır. Filmin devamında, Yaprak ile tanışan Sabahattin, Yaprak’a aşık olur. Şanssızlıklardan, uğursuzluklardan kurtulmak isteyen Sabahattin, ahını aldığı kişilerden helallik almaya karar verir.

 

Filmin oyuncuları

 

Filmin başrolünde Sabahattin karakterini oynayan Cem Gelinoğlu ve Yaprak karakterini oynayan Zeynep Tuğçe Bayat var. Filmin diğer oyuncuları, Gökhan Kıraç, Ümit Yesin, Metin Yıldız, Zerrin Sümer ve Gülsüm Alkan.



Son Güncelleme: 21.12.2020 17:06
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