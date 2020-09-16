Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu

Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Ferit Aktuğ, farklı bir projede yer alacağı için yarışmadan ayrılacağını açıkladı.

Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu belli oldu

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Şans Kapıyı Çalınca programının sunucusu ünlü şarkıcı Emre Altuğ oldu. Programdaki yarışmacılara ise Survivor yarışmasından tanıdığımız Bena Keklikler eşlik edecek.

Şans Kapıyı Çalınca 15 Eylül Salı akşamı saat 22.00'de ATV'de!