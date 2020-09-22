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Şans Kapıyı Çalınca yarışma programı başvuru şartları nelerdir? Yarışmayı kim sunacak?

ATV ekranlarında başlayan Şans Kapıyı Çalınca adlı yarışma programına katılmak isteyenler, yarışma için başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Öte yandan yarışmaya ait bilgiler açıklandı.

22 Eylül 2020 Salı 15:06
Şans Kapıyı Çalınca yarışma programı başvuru şartları nelerdir? Yarışmayı kim sunacak?
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90’lı yılların sevilen yarışma programlarından biri olan Şans Kapıyı Çalınca, yeni sezon ile birlikte tekrar ekranlarda olacak. Her hafta izleyici ile buluşacak olan program ile birlikte birçok yarışmacı birbirinden farklı ödüllerin sahibi olacak.

Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kimdir?

Birbirinden farklı oyunları ve parkurlarıyla izleyicileri heyecanlandıracak Şans Kapıyı Çalınca adlı yarışma programını sunacak isim belli oldu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek isim Emre Altuğ olarak açıklandı.

Şans Kapıyı Çalınca hangi kanalda, hangi gün?


Her hafta Salı günü izleyici karşısına çıkacak olan yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Şans Kapıyı Çalınca başvurusu nasıl yapılır?

Yarışmaya başvuru yapmak isteyen kişiler ATV’nin resmi intenet sitesine giriş yaprak yarışmanın başvuru formuna ulaşabilmektedir.

Şans Kapıyı Çalınca nasıl bir program? Şans Kapıyı Çalınca ödülü ne kadar?

Aile babalarının yarıştığı programda hedef babanın çalışıp başarılan bir anın tekrar kader anı olarak yapılmasıdır. Bu anı tekrar yapabilen aile babası ailesine 50.000 TL’ye kadar ödül kazandırmaktadır. Hafıza, mantık ve zeka türünde olan oyunlar için aileler zaman verilir ve sonrasında aileler ile bu oyunlar oynanır.

Ailelere ekipler tarafından oyunlar teslim edilir. Aileler aynı süre içerisinde çalışarak bu oyunları stüdyoda tekrardan canlandırır. Aile bu oyunları doğru tamamlaması halinde ödülün sahibi olur.



Son Güncelleme: 22.09.2020 15:06
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Anahtar Kelimeler:
Şans Kapıyı ÇalıncaSunucuProgram
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