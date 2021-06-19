Sanaya İrani kimdir? Bollywood yıldızı Sanaya İrani'nin görev aldığı yapımlar

Hint sinemasının önemli isimlerinden birisi olan ve Türkiye’de çok sayıda hayranı olan Sanaya İrani merak edilmeye başlandı. Hint asıllı olan başarılı oyuncunun kariyeri merak edilirken aynı zamanda hayatı da araştırılanlar arasında yerini aldı.
Sanaya İrani kimdir?
1983 Hindistan doğumlu olan İrani, 1.66 boyunda ve 48 kilodur. Mumbai’de dünyaya gelen başarılı oyuncu Bollywood’da çok sayıda filmde görev almıştır.
2006 yılında Fanaa sinema filmi ile sektöre giriş yapan İrani, Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Bir Garip Aşk dizisinde görev almaktadır. Kushi karakterine hayat veren oyuncu görev aldığı filmler ve rolleri ile merak edilmeye devam ediyor.
2016 yılında Hintli oyuncu Mohit Sehgal ile evlenen İrani, 2019 yılında sosyal medya hesabında 2 milyon takipçiyi aşmıştır.
Sanaya İrani’nin görev aldığı yapımlar
2007 – Left Right Left
2008 – Miley Jab Hum Tum
2010, 2011 – Pyar Ki Ye ek Kahani
2011, 2012 – Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon? (What Shall I Name This Love?)
2013 – Chhanchhan
2014 – Rang Rasiya
2018 – Vodka Shots (Keya Sharma)