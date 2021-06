Sanaya İrani kimdir? Bollywood yıldızı Sanaya İrani'nin görev aldığı yapımlar

Hint sinemasının önemli isimlerinden birisi olan ve Türkiye’de çok sayıda hayranı olan Sanaya İrani merak edilmeye başlandı. Hint asıllı olan başarılı oyuncunun kariyeri merak edilirken aynı zamanda hayatı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Sanaya İrani kimdir?

1983 Hindistan doğumlu olan İrani, 1.66 boyunda ve 48 kilodur. Mumbai’de dünyaya gelen başarılı oyuncu Bollywood’da çok sayıda filmde görev almıştır.

2006 yılında Fanaa sinema filmi ile sektöre giriş yapan İrani, Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Bir Garip Aşk dizisinde görev almaktadır. Kushi karakterine hayat veren oyuncu görev aldığı filmler ve rolleri ile merak edilmeye devam ediyor.

2016 yılında Hintli oyuncu Mohit Sehgal ile evlenen İrani, 2019 yılında sosyal medya hesabında 2 milyon takipçiyi aşmıştır.

Sanaya İrani’nin görev aldığı yapımlar

2007 – Left Right Left

2008 – Radhaa Ki Betiyaan Kuch Kar Dikhayengi (Sanaya)

2008 – Miley Jab Hum Tum

2010, 2011 – Pyar Ki Ye ek Kahani

2011, 2012 – Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon? (What Shall I Name This Love?)

2013 – Chhanchhan

2014 – Rang Rasiya

2018 – Vodka Shots (Keya Sharma)