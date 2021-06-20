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Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?

Birçok alanda adını duyuruş olan Sezgin Irmak hakkında merak edilenler artmaya devam ediyor. Okurlarımız için Sezgin Irmak'ın hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde paylaştık. Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Projeleri nelerdir? Tüm bu merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

20 Haziran 2021 Pazar 22:12
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
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1986 yılının Mayıs ayında İstanbul’da doğan Sezgin Irmak, eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra bir süre radyoculuk yapan Irmak, 7 yıla yakın bir süre boyunca Vatan Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde gazetecilik yapmıştır. Bunun yanı sıra farklı dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır. Irmak, tüm bunların yanı sıra bir de görsel yönetmenlik yaparak senaryo üzerine eğitim almış ve senaryo gruplarında bulunmuştur.

Farklı reklam ajanslarında creative directörlük yapmış ve bu esnada özel bir holding tarafından medya şirketine genel müdür olmuştur. Lakin buradaki görevini sanata ağırlık vermek amacı ile bırakarak Beka Sanat’ı kurmuştur.

Sezgin Irmak’ın kitapları:

  • Zehr-i Bal
  • Mühr-ü Kalp
  • Sırr-ı Sevda
  • Cesaret
  • Aşka Af Yok
  • Kara kaptan

İlk romanı olan Aşka Laf Yok sonrasında kendi yayın evinde ikinci kitabı olan Cesaret’İ çıkarmıştır. Daha sonra yine aynı şirket ile Kültür Sanat adlı dergi ile gazeteciliğe genel yayın yönetmeni alanında geri dönmüştür.

Yazar olan Sezgin Irmak aynı zamanda Mahmut ile Meryem, Öyle Sevdim ki Seni ve Kafes adlı sinema filmlerinin yapım tasarım ekibinde bulunmuştur.  Daha sonra oyunculuğa adım atarak 2019 yılında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yaralı Kuşlar dizisinde Doğan karakterine hayat vermiştir.

Şuan ise yazar, oyuncu, reklm, tiyatro, yayın ve yapım alanlarındaki çalışmalarına devam etmektedir.


Son Güncelleme: 20.06.2021 22:12
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