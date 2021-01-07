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San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Vizyona girdiği dönem çok beğenilen aksiyon filmi San Andreas Fayı filmi Kanal D ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler San Andreas Fayı filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:23
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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San Andreas Fayı filmi 6 Ocak Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlandı. 2015 yılına vizyona giren aksiyon ve macera türündeki filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

San Andreas filmi konusu

Califonia’da meydana gelen bir depremin ardından şehrin Batı Kıyı Şeridi tamamen etkilenmiştir. Yaşanan depremin ardından arama kurtarma süreci itfaiye eri Tom’un yaşadıkları üzerinden anlatılmaktadır. Tom duygusal olarak zorlu bir süreçten geçerken yaşanan facia onun sorumluluk bilincini yerine getirmiş ve kendisini insanları kurtarmaya adamıştır.

Filmin yönetmenliğini Brad Peyton üstlenirken, oyuncu kadrosunda Dwayne Jhonson, Carla Gugino ve Alexandra Daddario yer almaktadır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:23
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Anahtar Kelimeler:
San Andreas FayıFilmKanal D
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