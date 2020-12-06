Samsun'da Yangın! Oyun Diye Başladı, Gözlerinin Önünde Evleri Yandı..

Oyun Diye Başladı, Kötü Sonuçlandı! Gözyaşlarına Hakim Olamadı..

Samsun’da gerçekleşen acı olayda, 5 yaşındaki bir çocuk, evde kendi kendine çakmakla oyun oynarken yangın çıkardı. Çıkan yangının, ancak itfaiyenin olayın içine girmesi ile söndürüldüğü yangın sonucu anne, gözyaşlarını tutamadı. Kış günü evsiz kalan anne, yanan evinin söndürülüşünü izlerken ağlamasını durduramadı.

Oyun sonucu çıkan yangın, Samsun’un İlkadım İlçesinin Zeytinlik Mahallesi’nde oldu. Elimize gelen bilgilere göre Sevilay İçlek, evlerinde bulunanyı yakmak isterken, 5 yaşındaki oğlu Ç.B. İşlek, annesinin elinden çakmağı alıp koşarak başka odaya gitti. Kaçtığı odada çakmakla oyun oynayan Ç.B. İçlek, evde yangın başlattı.

Evi bir anda saran alevleri görünce evde bulunan baba Erol İçlek ve anne Sevilay İçlek, yangını taşıma su ile söndürmek istediler. Yangını durduramayacaklarını anlayınca itfaiye ve polise haber verdiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın gönderdiği ekipler yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kirada oturduklarını ve bu soğuk kış günlerinde ortada kaldıklarını belirten Sevilay İçlek, yanar haldeki evini ağlayarak izledi.

İçerde kaldıkları süre içerisinde dumandan etkilenen Erol İçlek ve Sevilay İçlek, olay yerine gelen ambulans ile birlikte alındı ancak tedavi edilmeyi kabul etmediler. Kendilerini almaya gelen ambulanstan inerek olay yerine döndüler ve yanan evlerinin yanına gittiler.