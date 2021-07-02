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Salman Khan kimdir, nerede doğmuştur? Salman Khan evli mi? Salman Khan kaç yaşında?

Salman Khan kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Salman Khan’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:23
Salman Khan kimdir, nerede doğmuştur? Salman Khan evli mi? Salman Khan kaç yaşında?
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Salman Khan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Salman Khan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Salman Khan kimdir? Nerelidir?

Salman Khan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Salman Khan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1965 doğumlu sunucu, oyuncu Salman Khan, Hindistan Madya Pradeş'de doğdu. Annesi Salma Helen ve babası Salim Khan'dır. Oğlak burcudur.

Bollywood oyuncuları arasında en çok takipçiye sahip olan Salman Khan, özellikle maço kişiliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Bir süre yaptığı body sporu sayesinde sıkı bir vücuda kavuşarak sonrasında Tarzan rolünü almayı başardı. Vücuduyla öne çıkan Salman Khan, vücuduyla alakalı “vücudum öyle bir vücut ki Tanrının bana bir armağanı, ben ise yalnızca ona şekil verdim” şeklinde açıklamalara yer vermiştir.

2004'te America People dergisi tarafından Hindistan'ın en iyi görünümlü adamı ve dünyanın en iyi görünümlü 7. adamı olarak gösterildi. Uzun yıllar oyuncu, model Katrina Kaif ile beraber olan Salman Khan'ın balmumu heykeli 2008 yılında yapılmış ve Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'ne yerleştirilmiştir.

2002 yılında Hindistan'da alkol etkisi altında araç kullanırken biri kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2018 yılında nesli tükenmekte olan antilopları avladığı için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

 


Son Güncelleme: 02.07.2021 00:23
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