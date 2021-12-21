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Saksı Olmanın Faydaları film konusu ve oyuncuları

Gençlik filmi sevenler tarafından ilgiyle izlenebilecek filmlerin başında Saksı Olmanın Faydaları geliyor. Bir zamanlara damga vuran filmi izlemeyenler filmin konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Saksı Olmanın Faydaları filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? İşte filme dair detaylar…

21 Aralık 2021 Salı 07:16
Saksı Olmanın Faydaları film konusu ve oyuncuları
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Logan Lerman’ın canlandırdığı Charlie karakteri günümüz dünyasından tanıdığımız bir karakter. Birçok filmde karşımıza çıkan ötekileştirilmiş, yalnızlaştırılmış karakter şimdi Charlie ile karşımıza çıkıyor. Ailesinin dışında hor görülen, farklı nedenlerden dolayı alay konusu haline gelen ve bunlara rağmen zeki, sempatik ve iyi kalpli bir kişidir. Lise eğitimine başlayacağından dolayı psikolojik savaş ile uğraşmasının dışında en yakın arkadaşlarından bir tanesinin intihar etmeye kalkmasıyla yerle bir olur.

Filmin senaristliği ile yönetmenliğini Stephen Chbosky yapıyor. Chbosky, aynı ad ile yazdığı romanından yeni bir serüvene doğru yazdığı romanını film yapmaya karar verdiği zaman, yerel basın tarafından oldukça olumlu yorumlar alacaktır.

Saksı Olmanın Faydaları filminin konusu nedir?

Film Charlie’yle depresif ve bunalım içinde olan bir genç bireyi ekranlara getirirken, Charlie karakterinin kötü şöhretinden faydalanmayı da sürdürmektedir. Yeni yıkımlar, yeni alaylarla küçük bireye yerden yere savurduktan sonra Sam ve Patrick isminde 2 kız kardeş ile karşılaşır. Herkesin dalga geçtiği, yüzüne dahi bakmadığı Charlie’yle büyük bağ kuran bu 2 kız kardeş, kendilerinin savurganlığını Charlie ile, Charlie karakterindeki disiplin ile ahlakı da kendilerine aşılamak isterler.

Artık geçen bu sürede gençlik, ergenlik, enerji ve sonu gelmeyen özgüvensel problemler ele alınıyor. Cinsellikteki ilk deneyimler, çeşit çeşit partiler ya da en derinden ilk kez gelen saf duygular işleniyor. Yani aşk işleniyor. Charlie karakterinin iç dünyasında yaşamakta olduğu yoğun kaotik ile çalkantılı yaşamdan, aşka yelken açmasını hedefliyor. Ancak bu noktada da büyük bir vurgunla karşı karşıya gelecektir. Saksı Olmanın Faydaları isimli film izleyicilerin her birine çeşitli izlenimlerle bakış açıları sunuyor. Kayıp giden bir çocuğun ayakta durma çabasına destek olmak isteyen öğretmeni Bill’in vefalı tavrı ile birçok kriteri öne sürürken iki kız kardeşle beraber gerçek yaşamla ilgili izlenimleri sunuyor. İnce alt metinleri ile varlıkla yokluk, doğruyla yanlış arasında ki bağlantıyı kurmaya çalışıyor. Yani bir şansı hak eden bir film. Bizlerin filme on üzerinden verdiğimiz puan 6,5.

Filmin IMDB puanıysa on üzerinden 7,9.

Saksı Olmanın Faydaları filminin oyuncu kadrosu

  • Logan Lerman – Charlie karakteri
  • Dylan McDermott – Baba karakteri
  • Kate Walsh – Anne karakteri
  • Ezra Miller – Patrick karakteri
  • Emma Watson – Sam karakteri
  • Johnny Simmons – Brad karakteri
  • Patrick de Ledebur – Senior Bully karakteri
  • Nina Dobrev – Candace karakteri
  • Paul Rudd – Bill karakteri

Saksı Olmanın Faydaları film fragmanı



Son Güncelleme: 21.12.2021 07:16
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