Saklı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Online dizi film platformu Blu TV’nin yeni dizisi Saklı merak konusu oldu. Blu TV yeni sezona Yarım Kalan Aşklar, Sıfır Bir gibi iddialı yapımlarla girmişti. Platform iddialı yapımlarına devam ediyor. Bu yapımlarından biri de Saklı dizisi oldu.

Saklı dizisi konusu ne?

Merakla beklenen Saklı dizisinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Oyuncu kadrosunun belirlenmesinin ardından içeriğimizde oyunculara dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Saklı dizisinde ilk kitabını yazmaya çalışan bir yazar ile bir kadının küçük bir sahil kasabasında karşılaşması sonucu kadın ve yazar arasında başlayacak tutku dolu aşkın hikayesi anlatılmaktadır. Ancak ikilin bu aşkı bir yasak aşktır ve birbirlerine kavuşmaları için birçok engeli geçmek zorunda olacaklar.

Saklı dizisi Blu TV üzerinden yayınlanacak. Dizinin 2021 yılının Mart ayında yayınlanması bekleniyor.