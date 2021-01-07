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Saklı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yeni sezonda Blu TV’nin en merak edilen yapımlarından biri de Saklı dizisi oldu. Dizi severler Saklı dizisi oyuncu kadrosu, konusunu araştırmaya başladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:36
Saklı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Online dizi film platformu Blu TV’nin yeni dizisi Saklı merak konusu oldu. Blu TV yeni sezona Yarım Kalan Aşklar, Sıfır Bir gibi iddialı yapımlarla girmişti. Platform iddialı yapımlarına devam ediyor. Bu yapımlarından biri de Saklı dizisi oldu.

Merakla beklenen Saklı dizisinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Oyuncu kadrosunun belirlenmesinin ardından içeriğimizde oyunculara dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Saklı dizisi konusu ne?

Saklı dizisinde ilk kitabını yazmaya çalışan bir yazar ile bir kadının küçük bir sahil kasabasında karşılaşması sonucu kadın ve yazar arasında başlayacak tutku dolu aşkın hikayesi anlatılmaktadır. Ancak ikilin bu aşkı bir yasak aşktır ve birbirlerine kavuşmaları için birçok engeli geçmek zorunda olacaklar.

Saklı dizisi Blu TV üzerinden yayınlanacak. Dizinin 2021 yılının Mart ayında yayınlanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
SaklıDiziBlu TV
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