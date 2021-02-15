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Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, yeni bölüm ile heyecanı doruklara çıkardı. Programın son bölümündeyse ise gelin çetesine karşı operasyon düğmesine basıldı. Peki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 15 Şubat 2021 yeni bölümünde neler yaşandı? Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? 15 Şubat 2021 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme son bölümde yaşanan olaylar…

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:00
Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?
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15 Şubat 2021'de Show TV'de haftanın her günü yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme merakla beklendi. Programın Cuma günü yayınlanan bölümünde, sahte gelin çetesi için düğmeye basılarak çok sayıda tutuklama yapıldı. Tutuklulardan biri de programda Didem Arslan Yılmaz’la programında stüdyoda sahte gelin olduğunu iddia edilen Melisay Tosun'du. Peki 15 Şubat 2021 son bölümde Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de neler yaşandı? Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Serkan Yıldırım tutuklandı mı?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 15 Şubat 2021 son bölüm

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 15 Şubat 2021 son bölümünde, sahte gelin çetesiyle ilgili son gelişmeleri herkes heyecanla bekliyor. Sahte gelin Melisay Tosun, Cuma günü canlı yayın esnasında tutuklandı ve polis tarafından alınmadan önce birçok ifadeye karşı suçunu kabul etti. Melisay Tosun, Serkan Yıldırım'ın sahte gelin çetesinin Denizli şubesinde olduğunu itiraf ederken Yıldırım, telefon görüşmesinde olaya karışmadığını iddia etti.

Sahte Gelin Melisay Tosun tutuklandı mı?

Sahte gelin Melisay Tosun'un tutuklanıp tutuklanmadığı sorusunun cevabı hafta sonu birçok izleyici tarafından merak konusu oldu. Henüz tutuklanan kişiler sorgusunun devam ettiğini ve Melisay Tosun'unda hala sorgulandığı bilgisi alındı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:00
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Didem Arslan Yılmazla VazgeçmeSahte GelinMelisay TosunSerkanYıldırım
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