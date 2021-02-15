Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?

15 Şubat 2021'de Show TV'de haftanın her günü yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme merakla beklendi. Programın Cuma günü yayınlanan bölümünde, sahte gelin çetesi için düğmeye basılarak çok sayıda tutuklama yapıldı. Tutuklulardan biri de programda Didem Arslan Yılmaz’la programında stüdyoda sahte gelin olduğunu iddia edilen Melisay Tosun'du. Peki 15 Şubat 2021 son bölümde Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de neler yaşandı? Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Serkan Yıldırım tutuklandı mı?
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 15 Şubat 2021 son bölüm
Sahte Gelin Melisay Tosun tutuklandı mı?
Sahte gelin Melisay Tosun'un tutuklanıp tutuklanmadığı sorusunun cevabı hafta sonu birçok izleyici tarafından merak konusu oldu. Henüz tutuklanan kişiler sorgusunun devam ettiğini ve Melisay Tosun'unda hala sorgulandığı bilgisi alındı.