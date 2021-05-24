İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Şahram ne demektir? Şahram ismi anlamı nedir?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Çukur'a, finale son üç bölüm kala katılan sevilen oyuncu Sarp Akkaya dizide Şahram karakterine hayat verecek. Birçok izleyici 'Şahram ne demektir? Şahram ismi anlamı nedir?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:35
Şahram ne demektir? Şahram ismi anlamı nedir?
Takip Et:

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’da finale yaklaşırken oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Amca Cumali’nin son kozu olarak kullanacağı Şahram, Koçovalıların yeni düşmanı olacak. Dizide Şahram karakterine ünlü oyuncu Sarp Akkaya hayat verecek.

Çukur Şahram kimdir?

Sarp Akkaya’nın hayat vereceği Şahram karakteri, Çukur’da dengeleri bozmaya gelecek. Şahram kelimesi Arapçada mat anlamına gelmekte.

Sarp Akkaya kimdir?

13 Mayıs 1980 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Sarp Akkaya, üç çocuklu bir ailenin çocuğudur. Kendisi gibi oyuncu olan ablası Esra Akkaya ve ikiz kardeşi de Kaya Akkaya’dır. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamlamıştır.

İlk defa 1995 senesinde Bizim Aile dizisiyle oyunculuğa başlayan Akkaya, 2007 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almıştır. 2009 senesinde yayınlanmaya başlayan Ezel dizisindeki Tevfik karakteri ile tanınan Akkaya, bunun ardından Suskunlar dizisinde yer almıştır.


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şahramşahram Ne Demekşahram AnlamıÇukurSarp Akkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?

Popüler Haberler

Şahram ne demektir? Şahram ismi anlamı nedir?
Bugün kimin maçı var? TV 24 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Kağıt Ev 6. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Maraşlı canlı izle! ATV Maraşlı 19.bölüm tek parça izle!
Çukur 129. son bölüm full tek parça izle Show TV 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm tek parça izle!
Çukur dizisindeki Yasmin karakteri kimdir? Gamze Doğanoğlu nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maraşlı Zeliş karakterini kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik kimdir?
Masumiyet 13. bölüm izle tek parça! Masumiyet son bölüm izle!
Yemin Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş hakkında bilgiler
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın yaşı, boyu, sevgilisi
Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu'nun yer aldığı diziler
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Çukur dizisine katılan Begüm Akkaya kimdir? Seher karakteri kimdir?
Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisindeki Selin karakteri kimdir? Aylin Veziroğlu nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.