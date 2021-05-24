Şahram ne demektir? Şahram ismi anlamı nedir?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’da finale yaklaşırken oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Amca Cumali’nin son kozu olarak kullanacağı Şahram, Koçovalıların yeni düşmanı olacak. Dizide Şahram karakterine ünlü oyuncu Sarp Akkaya hayat verecek.

Çukur Şahram kimdir?

Sarp Akkaya’nın hayat vereceği Şahram karakteri, Çukur’da dengeleri bozmaya gelecek. Şahram kelimesi Arapçada mat anlamına gelmekte.

Sarp Akkaya kimdir?

13 Mayıs 1980 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Sarp Akkaya, üç çocuklu bir ailenin çocuğudur. Kendisi gibi oyuncu olan ablası Esra Akkaya ve ikiz kardeşi de Kaya Akkaya’dır. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamlamıştır.

İlk defa 1995 senesinde Bizim Aile dizisiyle oyunculuğa başlayan Akkaya, 2007 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almıştır. 2009 senesinde yayınlanmaya başlayan Ezel dizisindeki Tevfik karakteri ile tanınan Akkaya, bunun ardından Suskunlar dizisinde yer almıştır.