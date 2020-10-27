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Şahmeran dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Televizyon ekranlarına giriş yapması beklenen Şahmeran dizisi ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı araştırılmaya başlandı. Şahmeran dizisi yayın takvimi ve diziye ilişkin detaylar ortaya çıktı.

27 Ekim 2020 Salı 21:30
Şahmeran dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
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Televizyon ekranlarına geleceği konuşulan Şahmeran dizisi çekimleri başladı. Başrolünü Demet Akbağ’ın üstleneceği diziye ilişkin pek çok araştırma yapılmaya başladı. İlerleyen aylarda yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizinin konusu, nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu araştırılıyor.

Bir süredir çekimleri başlaması beklenen dizinin oyuncu kadrosuna Evrim Alasya ve Taha Baran Özberk’in katıldığının duyurulmasıyla birlikte diziye ilgi artış gösterdi. Kırmızı Oda ile izleyicilerle buluşan ve sergilediği performansla gündeme oturan Evrim Alasya ile Taha Baran Özberk’in Şahmeran’a katılması sosyal medyada ilgi gördü.

Şahmeran dizisi ne zaman yayınlanacak?


Yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Şahmeran dizisinin çekimleri sürüyor. Dizi çekimlerinin başlamasıyla yayın tarihi ile kanalı merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken dizinin kanalla anlaştığı araştırılıyor.

1441 Production’un yapımcılığını üstlendiği dizi oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekerken, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Kası ayının başında yayın hayatına başlaması beklenen Şahmeran’ın senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınırken, yönetmenliğini Hilal Saral üstleniyor.

Şahmeran dizisi nerede çekilecek?

Şahmeran dizisinin konusu henüz açıklanmazken, çekimlerin İstanbul Beykoz’da yapılacağı öğrenildi. İstanbullu Gelin dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta geçeceği bilinen diziye ilişkin yeni ayrıntılar araştırılıyor.

Şahmeran dizisi oyuncu kadrosunda kim var?

Dizinin en fazla ilgi çeken noktalarından birisi oyuncu kadrosu olmaktadır. Ünlü isimleri bir araya getirecek diziye Evrim Alasya ile Taha Baran Özberk’in katılması seyircileri heyecanlandırdı.  



Son Güncelleme: 27.10.2020 21:30
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