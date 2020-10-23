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Şahmeran dizisi ne zaman başlıyor? Şahmeran dizisi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı Şahmeran dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Sezona iddialı bir giriş yapacak olan Şahmeran dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar haberimizde.

23 Ekim 2020 Cuma 17:48
Şahmeran dizisi ne zaman başlıyor? Şahmeran dizisi konusu ve oyuncuları
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Yapımcılığını 1441 Yapım’ın üstlendiği ‘Şahmeran’ dizisi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Senaryosunu Erken Birgören’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmezken, oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Şahmeran dizisi oyuncu kadrosu


Şahmeran dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin ve Esila Umut yer alıyor. Bunun yanında Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya’ya eşlik eden Necdet rolündeki Taha Baran Özbek’inde kadroya katılacağı ifade edildi.

Şahmeran dizisi ne zaman başlıyor?

Şahmeran dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda ekranlara gelecek dizinin yayın tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmazken, Kasım ayının ilk haftalarında izleyici ile buluşması bekleniyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 17:48
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Anahtar Kelimeler:
şahmeranEvrim AlasyaDemet Akbağ
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