Şahmeran dizisi ne zaman başlıyor? Şahmeran dizisi konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını 1441 Yapım’ın üstlendiği ‘Şahmeran’ dizisi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Senaryosunu Erken Birgören’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmezken, oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Şahmeran dizisi oyuncu kadrosu

Şahmeran dizisi ne zaman başlıyor?

Şahmeran dizisinin oyuncu kadrosunda, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin ve Esila Umut yer alıyor. Bunun yanında Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya’ya eşlik eden Necdet rolündeki Taha Baran Özbek’inde kadroya katılacağı ifade edildi.

Şahmeran dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda ekranlara gelecek dizinin yayın tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmazken, Kasım ayının ilk haftalarında izleyici ile buluşması bekleniyor.