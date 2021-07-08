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Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi? Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Bir dönemin en popüler dizilerinden uyarlanan Sahil Güvenlik filmi televizyon ekranlarına geliyor. 2017 yılında vizyona giren Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Sahil Güvenlik filminin başrolünde ünlü oyuncu Zac Efron yer alıyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:31
Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi? Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Sahil Güvenlik dizisinde uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan Sahil Güvenlik filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Seth Gordon’un yer aldığı Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündem oldu.

Sahil Güvenlik filmi konusu

Mitch Buchannon işine aşık, işkolik bir adamdır. Cesur bir cankurtaran olan Mitch, sorumluluğunda olan koyda her şeyi kontrol altına tutmak için yoğun çaba sarf eder. Emerald körfezinde Mitch bir yerel kahraman haline gelmiştir. Onunla birlikte çalışan ekibi de kusursuzdur. Ekipteki herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Günün birine ekibe biri daha katılır. Bu küstah ve can sıkıcı cankurtaran Mitch’i çok zorlamaktadır. Ancak koyu tehdit eden suç planı gün yüzüne çıkar ve iki aralarında sorunu bir kenara bırakıp birlik olmak zorundadır.

Sahil Güvenlik filmi oyuncu kadrosu

Dwayne Johnson - Mitch Buchannon

Zac Efron - Matt Brody

Alexandra Daddario - Summer Quinn

Kelly Rohrbach - C.J. Parker

Priyanka Chopra - Victoria Leeds

Jon Bass - Ronnie

Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden

Yahya Abdul-Mateen II - Ganer Ellerbee

Rob Huebel - Don Thorpe

Hannibal Buress - Teknisyen Dave

Belinda – Carmen

Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri Amerika’nın Miami eyaletine bağlı farklı kasabalarda çekilmiştir. Ayrıca bazı sahneler Deerfield Plajı ve Hollywood da da gerçekleştirilmiştir.

 


Son Güncelleme: 08.07.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
Zac EfronFilmSahil Güvenlik
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