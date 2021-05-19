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Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

2017 yılı yapımı olan Sahil Güvenlik filmi film severler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Filmin konusu ise araştırılan haberler arasında yer alıyor. Peki Sahil Güvenlik filminin konusu nedir? Filmin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:52
Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
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Sinema salonlarında en çok izlenen filmlerinden biri olan Sahil Güvenlik filmi büyük ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Başarılı yapımın yönetmenliğini Seth Gordon üstlenirken aynı adlı diziden uyarlanmış bir filmdir. Filmi beyazperdeye uyarlayan isim ise senarist Mark Swift ve Damian Shannon oldu. Filmin başrollerinde ise Dwayne Johnson, Zac Efron gibi başarılı isimler yer alıyor.

Filmin konusu nedir?

Filmin karakterlerinden biri olan Mitch Buchannon kendisini işine adamış, cesur ve oldukça sorumluluk sahibi olan bir cankurtarandır. Buchannon, görevli olduğu koyu korumak işi onun için her şeyden önce gelmektedir. Onunla beraber çalışan ekibi ile arasında hiçbir problem yoktur. Ekibi işlerini oldukça başarılı yürütmektedir. Lakin bir gün ekibe yeni bir isim dahil olur. Yeni cankurtaran küstah ve Buchannon’un sinirlerini bozan bir yapıya sahiptir. İlerleyen günlerde koyu tehdit eden bir soruna karşı beraber savaşmak zorunda kalırlar.

Dizinin oyuncuları kimlerdir?

  • Dwayne Johnson - Mitch Buchannon
  • Zac Efron - Matt Brody
  • Alexandra Daddario - Summer Quinn
  • Kelly Rohrbach - C.J. Parker
  • Priyanka Chopra - Victoria Leeds
  • Jon Bass – Ronnie
  • Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden
  • Yahya Abdul-Mateen II - Ganer Ellerbee
  • Rob Huebel - Don Thorpe
  • Hannibal Buress - Teknisyen Dave
  • Belinda – Carmen
  • Jack Kesy – Leon
  • Amin Joseph – Frankie
  • Izabel Goulart – Amber
  • Charlotte McKinney – Julia
  • Arian Foster – Kendisi
  • Seth Gordon - Helikopter pilotu
  • David Hasselhoff – Mitch
  • Pamela Anderson - Casey Jean Parker

Son Güncelleme: 19.05.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
SahilGüvenlikFilmKonusuOyuncular
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