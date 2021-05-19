Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Filmin konusu nedir?

Sinema salonlarında en çok izlenenlerinden biri olan Sahil Güvenlik filmi büyük ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Başarılı yapımın yönetmenliğini Seth Gordon üstlenirken aynı adlı diziden uyarlanmış bir filmdir. Filmi beyazperdeye uyarlayan isim ise senarist Mark Swift ve Damian Shannon oldu. Filmin başrollerinde ise Dwayne Johnson, Zac Efron gibi başarılı isimler yer alıyor.

Filmin karakterlerinden biri olan Mitch Buchannon kendisini işine adamış, cesur ve oldukça sorumluluk sahibi olan bir cankurtarandır. Buchannon, görevli olduğu koyu korumak işi onun için her şeyden önce gelmektedir. Onunla beraber çalışan ekibi ile arasında hiçbir problem yoktur. Ekibi işlerini oldukça başarılı yürütmektedir. Lakin bir gün ekibe yeni bir isim dahil olur. Yeni cankurtaran küstah ve Buchannon’un sinirlerini bozan bir yapıya sahiptir. İlerleyen günlerde koyu tehdit eden bir soruna karşı beraber savaşmak zorunda kalırlar.

Dizinin oyuncuları kimlerdir?