Sahil Güvenlik filmi konusu ne? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kim?

2017 yılında 90’lı yıllarda yayınlanan efsane Sahil Güvenlik filminden uyarlanarak hazırlanan yeni Sahil Güvenlik filmi televizyon ekranlarına geliyor. Dwayne Johnson ve Zac Efron’un başrollerinde yer aldığı Sahil Güvenlik filmi Star TV ekranlarından yayınlanacak.
Sahil Güvenlik filmi konusu
1990’lı yıllarda Baywatch adıyla günümüze aktarılan gerçek bir hikayeye dayanan Sahil Güvenlik filmi sinema perdesine 2017 yılında aktarıldı.
Sahil Güvenlik oyuncuları
Dwayne Johnson
Zac Efron
Priyanka Chopra
Kelly Rohrbach
Pamela Anderson
Hannibal Hasselholf
Son Güncelleme: 19.05.2021 11:31