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Şahap Sayılgan kimdir? Nerelidir? Şahap Sayılgan nerede oturuyor?

Bir zamanlar ekranlarda Sihirli Annem ve Ferhunde Hanımlar gibi efsane dizilerle tanınan ünlü oyuncu Şahap Şayılgan kimdir? Ankara Devlet Konservatuvar Tiyatro bölümü mezunu usta oyuncu, girdiği her rolde başarı yakalamıştır. Haberimizin detayları burada.

06 Haziran 2021 Pazar 17:01
Şahap Sayılgan kimdir? Nerelidir? Şahap Sayılgan nerede oturuyor?
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Ekranlara Ferhunde Hanım dizisinin damat Bülent'i olarak, Sihirli Annem dizisinde ise baba rolüyle Sadık olarak geldi. Evimizden biri olan oyuncu, sevilen karakteri ile birçok dizi, tiyatro ve filmde yer aldı.

1966 İzmir doğumlu olan sanatçı Karşıyakalıdır, 55 yaşındadır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölüm mezunudur. Tiyatrocudur kendisi, çok iyi oyunlarda kaliteli rol canlandırmalarıyla akıllarda yer edinmeyi başarmıştır.

Mesleğine tiyatro sahnelerinde başlayarak, diziler ve sinema yüzleri görmüştür. Aldığı eğitim nedeniyle çok başarılıdır. 1993 senesinde Ferhunde Hanımlar dizisiyle TRT ekranlarında gelmiştir. Dizi çok uzun soluklu sürmüştür. Dizinin usta isimleriyle çalışmıştır; Melek Baykal, Güven Hokna, Beyhan Saran, Hatice Aslan gibi. 

Bu dizide aldığı rol ve efendiliğiyle gönülleri fetheden Sayılgan, Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye filmiyle karşımıza çıkmıştır. Zeki Alasya, Derya Baykal ve Yeliz Yeşilmen gibi isimlerle oynamıştır. 

2008 senesinde Peri Masalı dizisinde Ayşen Gruda, Serenay Sarıkaya, Ayberk Atilla gibi isimlerle oynadı. Ardından çocukların çok sevdiği ve uzun soluklu dizi olan Sihirli Annem dizisinde baba rolüyle Sadık olarak karşımıza çıktı. 

Nevra Serezli, Gül Onat, İnci Türkay, Defne Joy Foster, Suat Sungur, Zuhal Topal gibi başarılı oyuncularla oynadı. 


Son Güncelleme: 06.06.2021 17:01
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Anahtar Kelimeler:
şahap SayılganSihirli AnnemKanal D
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