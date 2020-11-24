Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları

2012 yılında sinemalarda gösterime giren Sağ Sağlim bu akşam televizyonda yayınlandı. Eğlenceli filmin oyuncu kadrosu ve konusu ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Fulya Zenginer, Burçin Bildik ve Alper Saldırgan’ın bulunduğu film Salim isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor.
Sağ Salim Filminin Konusu Nedir?
Köyünde yaşayan Salim, ölülerden çok korkmaktadır. Çalışarak kendini geçindiren Salim bir gece korkunç bir rüya görür ve ardından köyün muhtarı Salim’den bir cenazeyi bir şehirden bir şehire taşımasını ister. Muhtara hayır diyemeyen Salim cenazeyi taşırken bir takım maceralar yaşar.
Sağ Salim Oyuncu Kadrosu
Burçin Bildik
Fulya Zenginer
Alper Saldıran
Murat Akkoyunlu
Hüseyin Avni Dalyan
Orçun Kaptan
Kamil Güler
Tevfik İnceoğlu
Kenan Ece
Kevork Türker