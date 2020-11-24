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Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları

Televizyonda izleyici ile buluşan komedi filmi Sağ Salim'in konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmde Salim isminde bir adamın muhtarın isteği üzerine korkulu rüyası olan bir cenazeyi taşıma hikayesi komik biçimde ele alınıyor.

24 Kasım 2020 Salı 01:29
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
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2012 yılında sinemalarda gösterime giren Sağ Sağlim bu akşam televizyonda yayınlandı. Eğlenceli filmin oyuncu kadrosu ve konusu ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Fulya Zenginer, Burçin Bildik ve Alper Saldırgan’ın bulunduğu film Salim isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor.

Sağ Salim Filminin Konusu Nedir?

Köyünde yaşayan Salim, ölülerden çok korkmaktadır. Çalışarak kendini geçindiren Salim bir gece korkunç bir rüya görür ve ardından köyün muhtarı Salim’den bir cenazeyi bir şehirden bir şehire taşımasını ister. Muhtara hayır diyemeyen Salim cenazeyi taşırken bir takım maceralar yaşar.

Sağ Salim Oyuncu Kadrosu

Burçin Bildik

Fulya Zenginer

Alper Saldıran

Murat Akkoyunlu

Hüseyin Avni Dalyan

Orçun Kaptan

Kamil Güler

Tevfik İnceoğlu


Yakup Yavru

Kenan Ece

Kevork Türker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 01:29
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