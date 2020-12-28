İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları

ATv ekranlarında 28 Aralık akşamı yayınlanacak komedi filmi Sağ Salim filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:21
Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

ATV ekranlarında 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı saat 20.00’da yayınlanacak Sağ Salim filmi izleyenleri kahkahaya boğacak. Usta oyuncuları yer aldığı film Mersin Silifkede çekilmişti.

Sağ Salim filminin konusu ne?

Salim, ölüm ve ölüden fazlaca korkan, saf ve temiz bir köylüdür. Ekmek parası için köyden merkeze kamyonu ile mal taşıyıp para kazanarak yaşamaya çalışır. Ancak rüya gördüğü bir gecenin sabahın da, köy muhtarının isteği üzerine Mersin’den Sivas’a götürmek üzere bir cenaze taşımasını ister. İlk sıralarda kabul etmeyen Salim daha sonrasında muhtarı kıramaz ve komik olayların yaşandığı yolculuk başlar.

Sağ Salim oyuncu kadrosunda kimler var?

Fulya Zenginer

Burçin Bildik

Alper Saldıran

Hüseyin Avni Danyal

Kenan Ece

Murat Akkoyunlu

Kâmil Güler

Kevork Türker

Orçun Kaptan

Tevfik İnceoğlu

Yakup Yavru



Son Güncelleme: 28.12.2020 18:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağ SalimATVFulya Zenginer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu

Popüler Haberler

Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları
Saat 18:18 nedir? Saat 18:18 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Sefirin Kızı dizisindeki Sahra karakteri diziden ayrıldı mı? Deniz Işkın Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?
Bitirim İkili 3 filmi konusu veoyuncuları
Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?
Yılbaşı akşamı için ne pişirmeliyim? Yılbaşı akşamına özel yemek menüleri ve tarifler
2021 asgari ücret maaş zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?
TV'de bugün hangi diziler var? 28 Aralık 2020 Pazartesi TV dizi yayın akışı
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Saat 17:17 nedir? Saat 17:17 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Konut hesabı uygulamasına 2021 desteği ne kadar? Konut hesabı 2021 destek oranı
Ramo dizisi neyi anlatıyor? Ramo hikayesi gerçek mi, kimin hayatını anlatıyor?
2019 Eylül ayı PS4 PLUS ücretsiz oyunları
Yurtiçi Kargo cumartesi günü açık mı? Saat kaça kadar açık ve saat kaçta kapanıyor?
Human Coronavirus NL63 ile yeni tip koronavirüs yani Kovid-19 arasındaki fark ne?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Doya Doya Moda Birben neden yok, elendi mi?
Gelinim Mutfakta yarışmacı Hatice kimdir, kaç yaşında?
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli?
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.