Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları

ATV ekranlarında 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı saat 20.00’da yayınlanacak Sağ Salim filmi izleyenleri kahkahaya boğacak. Usta oyuncuları yer aldığı film Mersin Silifkede çekilmişti.

Sağ Salim filminin konusu ne?

Salim, ölüm ve ölüden fazlaca korkan, saf ve temiz bir köylüdür. Ekmek parası için köyden merkeze kamyonu ile mal taşıyıp para kazanarak yaşamaya çalışır. Ancak rüya gördüğü bir gecenin sabahın da, köy muhtarının isteği üzerine Mersin’den Sivas’a götürmek üzere bir cenaze taşımasını ister. İlk sıralarda kabul etmeyen Salim daha sonrasında muhtarı kıramaz ve komik olayların yaşandığı yolculuk başlar.

Sağ Salim oyuncu kadrosunda kimler var?

Fulya Zenginer

Burçin Bildik

Alper Saldıran

Hüseyin Avni Danyal

Kenan Ece

Murat Akkoyunlu

Kâmil Güler

Kevork Türker

Orçun Kaptan

Tevfik İnceoğlu

Yakup Yavru