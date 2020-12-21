Şafak Sezer'in yeni filmi!

Kasa Filmi Şafak Sezer ile geliyor

Oyuncu, yönetmen ve senarist olan Şafak Sezer Kasa Filmi ile sinemalarda yerini alacak. 2021 senesinin başılarında çekime başlanacak olan filmin gösterime girmesi ise yaz aylarında olacağa benziyor.

Şafak Sezer Kimdir?

Kasa filmin türü ise komedi olacak. Şafak Sezer senaryosu hazır ve bu çerçevede oyuncusunu oluşturmaya devam ediyor.Ekip kayıt tuşuna ise İstanbul'da basacak.

10 Ekim 1970 Ankarada doğdu. Ankara Halk Tiyatrosunda oyunculuğa başladı daha sonra İner misin çıkar mısın yarışmasına katıldı. Şafak Sezer'in aını duyurduğu film ise Kutsal Damacana serisi oldu. Evli ve iki kız sahibi olan Şafak Sezer Su Film şirketinin de sahibidir.2018'de Göktaşı filmi ve daha sonra Türk malı dizisiyle ününe ün kattı. Yeni Hababam Sınıfı filmlerinde de başrolde yer aldı. Şafak Sezer'in boyu 1.72 ve kilosu 77 kg'dir.