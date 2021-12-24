Sadık Dostum filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Sadık Dostum filmi, orijinal adıyla ‘A Dog’s Way Home’ 2019 yılında vizyona girdi. Sahibini bulmak için uzun yollar kat eden bir köpeğin hikayesinin anlatıldığı film beklentileri pek karşılayamadı ve IMDb puanı 6,7 oldu.

Sadık Dostum filmi konusu

Sadık Dostum filminde, sahibini bulabilmek için 400 mil yol kat eden bir köpeğin öyküsü anlatılıyor. Bella isimli köpeği terk edilmiş bir şekilde bulan Lucas, onu eve götürmek ister ancak ev sahibi bunu kabul etmez. Bella’yı bırakacak bir yer bulamayan Lucas, onu gizlice eve sokar. Yeni evinde oldukça mutlu olan köpek, kısa sürede ailenin bir parçası haline gelir. Ancak onu gizlemek git gide zor bir hâl alır.

Gazilerin kaldığı bir hastanede çalışan Lucas, Bella’yı bu kez hastanede saklamaya başlar. Sevimli köpek herkesin sevgisini kazansa da kontrol sırasında yakalanır ve Lucas onu koruyucu aileye vermek zorunda kalır. Sahibini çok seven ve ondan ayrı kalmak istemeyen Bella, kilometrelerce uzaktaki evine gitmek için tehlikeli bir yolculuğa başlar.

Sadık Dostum filmi oyuncu kadrosu

Jonah Hauer-King (Lucas)

Ashley Judd (Terri)

Edward James Olmos (Axel)

Brian Markinson (Gunter)

Barry Watson (Gavin)

Chris Bauer (Kurch)

Alexandra Shipp (Olivia)

Bryce Dallas Howard (Bella-seslendirme)