Sadi (Erkan Petekkaya) Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor mu?

Kırmızı Oda dizisindeki Sadi karakterinin hayat hikayesi diziye damgasını vurdu. Erkan Petekkaya’nın performansı ise izleyici tarafından çok beğenildi. Hatta çoğu izleyici Erkan Petekkaya’nın performansı için izler oldu.

Petekkaya’nın bu üstün performansından dolayı ilk önce 5 bölüm olarak düşünülen hikaye uzatıldı. Bunun yanı sıra başarılı oyuncunun bir de film projesi imzaladığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu, 15 Temmuz konulu “Şafak Vakti” filminin başrolü olmak için imza attı. Bu hafta seti başlayan filmde Erkan Petekkaya’nın yanı sıra Serkan Ercan, Deniz Bolışık, Baran Bölükbaşı, Aslıhan Karalar’da yer alıyor. Filmin yapımını Rafadan Hayat üstlenirken yönetmenliğini ise Volkan Kocatürk yapacak.

Kırmızı Oda dizisine damga vuran Sadi’nin hayatı izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Sadi karakteri, karanlık işlerle uğraşan bir tip olsa da geçmiş hayatında yaşadıkları onu bu hale getirmiş ancak merhametinden bir şey götürmemiştir. Sadi’nin 3 tane kızı vardır. Kalbi yüzünden sürekli hastaneye giden Sadi’nin kalbinde bir sıkıntı yoktur ancak panik atak belirtileri taşımaktadır.

Panik atak, aniden ortaya çıkan sürekli tekrar eden ve kişinin kontrol edemediği ve bu yüzden öleceğini sanmasıdır. Yoğun bir sıkıntı ve korku haline bürünen kişi nöbetler geçirmektedir. Panik atak başlarda hafif şekillerde başlar ancak şiddetlenmektedir. Bu şiddetlenmenin sebebi kişinin kendi düşünceleridir.