Sadece Arkadaşız Netflix filminin yorumu ve konusunu

Netflix popüler içerikler üretmeye devam ediyor. Yayınladığı diziler ve filmler oldukça dikkat çekiyor. Bu popüler içerikler üreten platformun filmleri de oldukça merak konusu. Şimdi sizlerle platformun yayınladığı bir film olan Sadece Arkadaşız adlı filmin konusunu analiz ederek yorumlayacağız. Böylece film seçmemiz artık daha kolay olacak.

Friendzone kavramı birçok filmde veya dizide karşımıza çıkmaktadır. Artık bu tema sadece izlediğimiz şeylerde değil genel olarak hayatımızda veya tanıdıklarımızın hayatında tanıklık ettiğimiz bir olay halini almaya başladı diyebiliriz. Friendzone kelimesini genel hatlarıyla tanımlayacak olursak arkadaşlık yapan iki kişiden birinin diğerine karşı duygusal veya cinsel arzu duyması ona öyle yaklaşmak istemesi ancak bunun tek taraflı olması olarak tanımlamak mümkündür. Artık bu kavram filmlerden çıkıp bizim hayatlarımızda da yerini almış gibi duruyor.

Netflix’in Sadece Arkadaşız filmi de bu kavramı ele alıyor. Burada canlandırılan Thibault isimli genç bu kavramı yaşıyor. Bu genç aslında istediklerini elde eden, ne yapması gerektiğini bilen biri. Fakat hayat ona her şeyi kolayca sunmayacağa benziyor. Karşısına çıkan Rose isimli kadın onun bu yapısını alt üst edeceğe benziyor. Ve artık genç adam otokontrolünü kaybedecek gibi.

Film genel olarak platformdaki diğer dizi ve filmlerle bazı yönlerden benzerlik taşıyor. Artık genel olarak temalara hakim olan hayatını doyasıya yaşayan ve her istediğini yapan gençler bu filmimizde de yerini alıyor. Bahsettiğimiz film karakterleri de tam olarak böyle yaşayan gençler. Eğlenceli hayat sahnelerini ikilinin tanışmasıyla birlikte ani duygu değişimleri ve arkadaşlık ile duygusal çatışmalar izliyor ve yer yer dram sahnelerine tanık olmamız da mümkün. Genç erkeğimiz Thibault artık sadece yeni tanıştığı Rose ile ilgileniyor deyim yerindeyse gözü ondan başkasını görmüyor diyebiliriz. Ancak Rose bundan bihaber durumda. Haberi olmuş olsa bile yaklaşımının olumlu olacağını da pek düşündürmüyor. Ancak zamanında hızlı olan genç erkeğimiz hoşlandığı kadın için kendinde değişiklikler yapmaya hazır ve bunlar için çaba gösteriyor.

Film daha önce de bahsettiğimiz gibi firendzone tadında ve bu şekilde film devam ediyor. Kesinlikle izlenmeli diyebileceğimiz bir film konsepti olduğunu söylememiz mümkün değil. Ancak izleseniz de sizlere vakit kaybettirecek bir film de değil. Bizde puanı on üzerinden altı. Yine de siz izleyip karar verirseniz belki bizim yorumlarımızdan daha çok beğenirseniz.

Friendzone filminin oyuncuları