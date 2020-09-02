Sadakatsizler dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsizler konusu nedir?

Yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Kanal D ekranlarının merakla beklenen dizisi Sadakatsizler araştırılmaya devam ediyor. Vizyon tarihinin ne zaman olacağı araştırılan Dr. Foster uyarlaması dizinin yapımcılığını Med Yapım üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise son dönemlerin en beğenilen kadın yönetmenlerinden Neslihan Yeşilyurt yapıyor.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin, Yeliz Kuvancı, Burak Sergen ve Berrin Keklikler gibi ünlü isimlerin olması dizinin merak edilmesine neden oluyor.

Sadakatsizler dizisi ne zaman ekranlara gelecek?

Dizinin Ekim ayı ortasında ekranlara gelmesi beklenirken bir diğer görüş ise yeni sezon başlangıcı olan Eylül ayı sonlarına doğru ile ilk bölümünün izleyici ile buluşacağı söyleniyor. Güçlü olan görüş ise pandemi nedeni çekimlerine bir ay ara verilen Sadakatsizler dizisinin Ekim ayı ortasında başlayacak olmasıdır.

Alınan bilgilere göre dizinin Pazartesi veya Çarşamba günlerinden bir tanesinde ekranlara geleceği düşünülüyor. Bunun sebebi ise Arka Sokaklar, Yeni Hayat ve Hekimoğlu, Çatı Katı Aşk ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yeni sezonda devam edecek olması olarak gösteriliyor.

Sadakatsizler dizisi eğer Pazartesi günü ekranlara gelirse rakipleri olacak diziler Çukur, Seferin Kızı ve Yasak Elma gibi reytinglerin üst sıralarında diziler olurken Çarşamba vizyona gelmesi durumunda ise reyting konusunda daha başarılı olacaktır.

Sadakatsizler dizisi konusu nedir?

Dünya genelinde sevilen dizilerden bir tanesi olan Dr. Foster uyarlaması olacak Sadakatsizler dizisi partnerinin ihanetlerinin peşinden giden ve gerçeği öğrenmek isteyen bir kadının hayat hikayesini anlatacak. Ana karakter olan Mine eşi Volkan’ın üzerinde bir saç teli bularak şüphelenir. Devam eden günlerde olaylar sarpa sarar ve ruj izleri işin içine girer. Daha fazla dayanamayan Mine yaşanan bu olayları araştırmaya başlar.