Sadakatsizler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Cansu Dere yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz cast aşamasında olan ‘Sadakatsiz’ isimli dizi de ünlü oyuncuya Caner Cindoruk eşlik edecek. Dizinin Ekim ayında izleyici ile buluşması planlanıyor.
Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisinin konusu
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan dizi, Doktor Foster dizisinden uyarlanıyor. Dizide kadın erkek ilişkileri ve evlilik ele alınıyor. Doktor olan ve mutlu bir evlilik sürdüren bir kadın, eşinin şalında saç teli bulur ve eşinin kendisini aldattığında şüphelenmeye başlar. Zamanla şüphe duyduğu için kendisini suçlayan kadının şüpheleri boşa değildir ve kocasının kendisini aldattığını öğrenir. Aldatıldığı kişi ise kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.