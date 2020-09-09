Sadakatsizler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Cansu Dere yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz cast aşamasında olan ‘Sadakatsiz’ isimli dizi de ünlü oyuncuya Caner Cindoruk eşlik edecek. Dizinin Ekim ayında izleyici ile buluşması planlanıyor.

Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu

Sadakatsiz dizisinin konusu

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Sadakatsiz isimli dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Başrollere Özge Özder, Eren Vurdem, Berrin Keklikler, Burak Sergen, Yeliz Kuvansız ve Taro Emir Tekin gibi oyuncular eşlik edecek.

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan dizi, Doktor Foster dizisinden uyarlanıyor. Dizide kadın erkek ilişkileri ve evlilik ele alınıyor. Doktor olan ve mutlu bir evlilik sürdüren bir kadın, eşinin şalında saç teli bulur ve eşinin kendisini aldattığında şüphelenmeye başlar. Zamanla şüphe duyduğu için kendisini suçlayan kadının şüpheleri boşa değildir ve kocasının kendisini aldattığını öğrenir. Aldatıldığı kişi ise kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.