İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi! Maske tüm illerde zorunlu oldu
Son Dakika
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi!...
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...

Sadakatsizler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarına gelmeye hazırlanan Sadakatsizler dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:53
Sadakatsizler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Cansu Dere yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz cast aşamasında olan ‘Sadakatsiz’ isimli dizi de ünlü oyuncuya Caner Cindoruk eşlik edecek. Dizinin Ekim ayında izleyici ile buluşması planlanıyor.

Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu


Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Sadakatsiz isimli dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Başrollere Özge Özder, Eren Vurdem, Berrin Keklikler, Burak Sergen, Yeliz Kuvansız ve Taro Emir Tekin gibi oyuncular eşlik edecek.

Sadakatsiz dizisinin konusu

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan dizi, Doktor Foster dizisinden uyarlanıyor. Dizide kadın erkek ilişkileri ve evlilik ele alınıyor. Doktor olan ve mutlu bir evlilik sürdüren bir kadın, eşinin şalında saç teli bulur ve eşinin kendisini aldattığında şüphelenmeye başlar. Zamanla şüphe duyduğu için kendisini suçlayan kadının şüpheleri boşa değildir ve kocasının kendisini aldattığını öğrenir. Aldatıldığı kişi ise kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.



Son Güncelleme: 09.09.2020 11:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizlerCansu Dere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seray Kaya'nın yeni dizisi belli oldu
Seray Kaya'nın yeni dizisi belli oldu
Baraj dizisi yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Baraj dizisi yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Rebecca filminin ilk fragmanı yayınlandı
Rebecca filminin ilk fragmanı yayınlandı
Çukur'da Sabahat Akkiraz Sürprizi! Koçovalılar için söyledi!
Çukur'da Sabahat Akkiraz Sürprizi! Koçovalılar için söyledi!
Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!

Popüler Haberler

SGK yarım çalışma ödeneğinden nasıl faydalanılır, koşulları nelerdir?
Tokat'ta bulunan SGK İl Müdürlüğü nerede? Tokat SGK iletişim bilgileri nelerdir?
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Sadakatsizler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
Tanzim satış noktaları tekrar mı kuruluyor? Tanzim satış noktalarında ki ürün fiyatları ne kadar olacak?
Yeni Hayat dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Türk Telekom bedava internet kampanyaları nelerdir?
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2020
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
Erkenci Kuş dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı, neden bitti?
Evde sağlıklı saç bakımı önerileri
Yeni sezonunda hangi diziler final yapacak? Final kararı alınan diziler
Instagram karanlık mod özelliği nasıl açılır? iOS instagram'a karanlık mod geldi!
Çukur dizisi son bölümde çalan Nilüfer Son Arzum şarkısı sözleri ve videosu
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler 2020
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2020
A101 market 5 Eylül - 11 Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Yaralı Kalbim ne zaman yayınlanacak? Dizi hakkında detaylar nelerdir?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Güncel gümüş fiyatları 9 Eylül 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.