Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, dizidenden ayrılıyor mu? Derin ölecek mi? Melis Sezen diziden ne zaman ayrılacak?

Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba günü izleyicileri Kanal D ekranlarına kilitliyor. Heyecanın her an dorukta olduğu dizinin reytingleri de çok iyi durumda. Güzel oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinden Volkan’ın sevilisi olan Derin karakterine hayat veriyor. Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaşıyor.

Sadakatsiz dizisi “Doctor Foster” dizisinden Türkiye’ye uyarlandı. Doctor Foster dizisinde “Kate” olan ve Türkiye versiyonun “Derin” ismiyle yer alan karakter, orijinal dizide ölüyor. Sadakatsiz dizisi birkaç ufak detay dışında Doctor Foster dizisiyle neredeyse aynı hikayeye sahip. Sadakatsiz dizisi, Doctor Foster’ın senaryosuna uygun devam eder ise Derin karakteri 3 bölüm sonra ölmeli. Derin karakterinin ölmesiyle birlikte Melis Sezen diziden ayrılmak zorunda kalacak.