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Sadakatsiz'in Derin'i diziden ayrılıyor mu?

Çarşamba akşamları Kanal D'de ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi büyük bir ilgi ile izlenmektedir. Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmaya başladı.

14 Şubat 2021 Pazar 23:45
Sadakatsiz'in Derin'i diziden ayrılıyor mu?
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Sadakatsiz dizisinde Derin diziden ayrılacak mı?

Kanal D’ de yayımlanan Sadakatsiz dizisi başladığı günden bu yana birçok izleyici tarafından büyük bir ilgi görülmüştür. Dizide Derin karakterini canlandıran Melis Sezen oyunculuğu ile de gündem olmuştur. Son zamanlarda çıkan haberlerde izleyiciler merak etmektedir. Melis Sezen diziden ayrılıyor mu? 

Çarşamba günü akşamı Kanal D’ de yayımlanan Sadakatsiz dizisi başladığı andan beri rakiplerine ulaşarak oldukça fazla reyting almıştır. Diziyi birçok izleyici beğenerek takip etmektedir. Sadakatsiz dizisinde Volkan’ın eşi olarak ekranlara gelen oyuncu dikkatleri üzerine çekmiştir.  Dizinin orijinali olan Dr. Foster dizisi İngiltere’de yayımlanmıştır. Asıl olan dizide Derin karakterinin eşleşmesi olarak oynayan oyuncu diziye ölerek veda etmektedir. Akıllara ülkemizde yayımlanan Sadakatsiz dizisinde ki Derin’in diziden ayrılacağı mera konusu olmuştur ve konuşulmaktadır. Derin karakterine hayat veren Melis Sezen çok başarılı bir oyuncu olduğundan dizinin yapımcısı vazgeçecek gibi görünmüyor. Senaryo da ve dizide bir değişiklik olmazsa devam edileceği sözler arasında.

Yapımcıların dizinin reytinglerinin düşmemesi için ve güzel ı oyuncunun göstermiş olduğu başarıdan dolayı devam edeceği düşünülmektedir. Gelişmeleri yine haberimizde takip edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:45
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SadakatsizDerinMelissezen
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