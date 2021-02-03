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Sadakatsiz'in Asyası Cansu Dere'nin burnu estetik mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Cansu Dere, estetik iddialarıyla gündeme geldi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:08
Sadakatsiz'in Asyası Cansu Dere'nin burnu estetik mi?
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Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’nin bununun estetik olup olmadığı gündeme geldi.

Cansu Dere’nin bunu estetik mi?

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Cansu Dere, Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda yeniden boy göstermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM’de görüntülenen Dere, makyajsız ve salaş haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk’la partner olan Dere’nin bununun estetik olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin Cansu Dere’den henüz bir açıklama gelmezken burun estetiği yaptırdığına dair söylentiler devam ediyor.



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
EstetikCansuDereSadakatsizDizi
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