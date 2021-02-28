Sadakatsize Yeni Oyuncu

Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova Yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi usta isimler yer almakta. Dizi de her hafta sular durulmaz bir biçimde sürüyor ve gündemden düşmeyen olaylar devam ederken diziye yeni karakterlerde dahil oluyor. Bu hafta itibariyle diziye dahil olan oyuncu aydan taştır. Aydan Taş dizide Didem karakterine hayat verecek.

Sadakatsiz Didem Kimdir?

Aslında hepimiz onu çok güzel hareketler bundanlardan tanımış oluyoruz. Eskişehirli olan güzel oyuncu 29 yaşındadır Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamlamasının ardından tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu yapmaya başlamıştır. Aslında aydan taşı bir çok oynadığı dizi ve filmlerden tanıyoruz. En son Hercai dizisi ile karşımıza çıkmıştı.

Aydan Taş’ın Yer Aldığı Diziler

2019 – Hercai

2016 – Hayat Şarkısı ( Nilay)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Deli Kadın)

2014 – Karadayı (Aysel)

2013 – Yalan Dünya (Konuk)

2012 – Krem (Fadik)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Aysun)

2008 – Çok Güzel Hareketler Bunlar

2008 – Sınıf

2006 – Bebeğim

1995 – Bir Demet Tiyatro