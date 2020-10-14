İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Sadakatsiz'e katılan Tarık Emir Tekin Kimdir? Selçuk karakteri kimdir?

Basın bülteninde göze çarpan Sadakatsiz'e katılan Tarık Emir Tekin Kimdir? Selçuk karakteri kimdir? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak, Sadakatsiz'e katılan Tarık Emir Tekin Kimdir? Selçuk karakteri kimdir? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz'e katılan Tarık Emir Tekin Kimdir? Selçuk karakteri kimdir?
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıktı. Dizide Selçuk karakteri de bir hayli dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.


Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Genç oyuncu daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisinde Hasan karakterine Umut Kurt hayat veriyor
Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Şeref Sözü dizisi İsra kimdir? Sude Zülal Güler'in hayatı!
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Alev Alev dizisinin çekim yerleri neresi? Hangi il, semt, mahallede çekilecek?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
A101 Huawei Band 4 bileklik nasıl? Kullananların yorumları nelerdir?
QNB Finansbank'tan emeklilere 1250 liralık nakit promosyon
Mucize Doktor Gülin kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Bulut hakkında bilgiler
Nazar değmesi sonucunda hangi dualar okunmalı? Nazara karşı ne yapmamız gerekiyor?
Karşıyaka - Galatasaray basketbol maçı ne zaman oynanacak? KSK GS maç saati ve canlı yayın kanalı
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Görkem Türkeş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin'nin hayatı!
Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.