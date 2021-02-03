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Sadakatsiz'e katılan Olcay Yusufoğlu Kimdir? Serap Şenlik karakteri kimdir?

Sadakatsiz'e katılan Olcay Yusufoğlu Kimdir? Serap Şenlik karakteri kimdir? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Sadakatsiz'e katılan Olcay Yusufoğlu Kimdir? Serap Şenlik karakteri kimdir? haberimize göz atarak Şubat 3 Çarşamba tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:23
Sadakatsiz'e katılan Olcay Yusufoğlu Kimdir? Serap Şenlik karakteri kimdir?
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Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)

Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
Serap şenlikOlcay YusufoğluSadakatsiz
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