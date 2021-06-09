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Sadakatsiz'e katılan Erdem Vurdem kimdir? Mert karakteri kimdir?

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Sadakatsiz'e katılan Erdem Vurdem kimdir? Mert karakteri kimdir? haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Sadakatsiz'e katılan Erdem Vurdem kimdir? Mert karakteri kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 9 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz'e katılan Erdem Vurdem kimdir? Mert karakteri kimdir?
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Sadakatsiz dizisi 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sadakatsiz dizisinin ilk fragman görüntüleri yayınlandı. Dizide merakla beklenen karakterlerden bir tanesi de Mert oldu. İzleyiciler Mert karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Mert Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Mert ile Bahar uzun süredir evli bir çifttir. Mert ve Bahar’ın tek sorunu çocuklarının olmamasıdır. Bahar çocuklarının olmamasını büyük bir sorun olarak görmeye başlar. Mert artık eşinden uzaklaşmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini Erdem Vurdem canlandırmaktadır.

Sadakatsiz Erdem Vurdem Kimdir?

Erdem Vurdem 1988 yılında doğdu. Erdem Vurdem Sadakatsiz dizisine Mert karakteriyle giriş yaptı. Mert durumu çok iyi olmayan bir ailede yetişmiştir ve Mert hiç sevmediği kişilerden olan Volkan ile rekabet haline girmek zorunda kalmıştır.

Erdem Vurdem’in daha önce rol aldığı projeler şunlardır:

- Hesaplaşma

- Şefkat Tepe

- Şubat Muyo

- Arka Sokaklar

- İnadına Aşk

- Söz

- Kuruluş Osman

- Sadakatsiz


Son Güncelleme: 09.06.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DMertSadakatsiz
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