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Sadakatsiz yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Nisan Sadakatsiz yeni bölüm var mı?

Yeni sezonun yıldız dizilerinden sadakatsiz, talihsiz bir olayla karşı karşıya geldi. Dizide Burak Sergen in rahatsızlığından sonda art arda sette covid-19 vakaları çıkmaya başladı. Pek, bu akşam yeni bölüm var mı?

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:08
Sadakatsiz yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Nisan Sadakatsiz yeni bölüm var mı?
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Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova Yapım imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

Dizi her Çarşamba reytinglerde ilk sırada yerini alıyor. Başrollerindeyse Caner Cindoruk ve Cansu Dere rol alıyor. Dizi son zamanlarda talihsizliklerden kurtulamıyor. Usta oyuncu Burak Sergen’in rahatsızlığının ardından 15 yaşındaki oyuncu Alp Akar’ ında koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Akar kişisel sosyal medya hesabı instagramdan şu paylaşımı yaparak sevenlerine üzücü haberi verdi.

 “Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Oluşan sorunların ardından bugün sadakatsiz dizisinin 26. Bölümünün ekranlarda yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Fakat daha önceden hazırlanıp yayınlanan fragmana bakarsak bir değişiklik olmadığını gözlemleyebiliriz. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Fakat gelecek hafta Çarşamba 28. Bölüm ekranlarda ne yazık ki olmayacak. Bir ara verildiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 14.04.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizAsyaVolkanBuraksergenCovid19CansuDereCanerCindoruk
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