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Sadakatsiz yeni bölüm var mı, neden yok? 21 Nisan Sadakatsiz neden yayınlanmadı?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz 21 Nisan çarşamba günü neden yayınlanmadığı izleyenler arasında merak konusu oldu. Sadakatsiz yeni bölüm neden yok sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:39
Sadakatsiz yeni bölüm var mı, neden yok? 21 Nisan Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin bu hafta olmaması takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü neden yok?

Reyting rekortmeni dizi Sadakatsiz, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni ise dizi setinde artan koronavirüs vakaları ve dizinin başrol oyuncularından Melis Sezen ve Alp Akar’dan sonra usta oyuncu Burak Sergen’inde covid-19 testlerinin pozitif çıkması oldu.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisinin setinden artan koronavirüs vakalarına rağmen dizinin yeni bölüm çekimlerinin gelecek haftaya yetiştirmek için yoğun çaba harcandığı öğrenildi. Dizinin yeni bölümü 28 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.




Son Güncelleme: 21.04.2021 17:39
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