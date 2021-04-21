Sadakatsiz yeni bölüm var mı, neden yok? 21 Nisan Sadakatsiz neden yayınlanmadı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin bu hafta olmaması takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü neden yok?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Reyting rekortmeni dizi Sadakatsiz, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni ise dizi setinde artan koronavirüs vakaları ve dizinin başrol oyuncularından Melis Sezen ve Alp Akar’dan sonra usta oyuncu Burak Sergen’inde covid-19 testlerinin pozitif çıkması oldu.

Sadakatsiz dizisinin setinden artan koronavirüs vakalarına rağmen dizinin yeni bölüm çekimlerinin gelecek haftaya yetiştirmek için yoğun çaba harcandığı öğrenildi. Dizinin yeni bölümü 28 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.