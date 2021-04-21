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Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz 21 Nisan 2021 Çarşamba neden yayınlanmıyor?

Ekranların sevilen yapımlarından birisi haline gelen Sadakatsiz'in yeni bölümü ile neden ekranlarda olmayacağı araştırılıyor. Dizi hayranları, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz 21 Nisan 2021 Çarşamba neden yayınlanmıyor? sorularını araştırmaya başladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:40
Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz 21 Nisan 2021 Çarşamba neden yayınlanmıyor?
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Kabal D ekranlarının yeni sezon iddialı yapımlarından birisi olan Sadakatsiz’in yeni bölümünün Kanal D yayın akışında yer almaması merak edilirken pek çok dizi hayranı Sadakatsiz’in neden yayınlanmadığını ve ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Vakaların artması nedeniyle rekortmen dizinin ekranlarda olmayacağı açıklanırken 21 Nisan 2021 Çarşamba akşamı dizinin 26. Bölümünün yeniden yayınlanacağı açıklananlar arasında yerini alırken Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün 28 Nisan 2021 Çarşamba günü ekranlarda olacağı açıklandı.

Sadakatsiz yeni bölüm neden yok?

Dizinin yapımcısı Med Yapım tarafından yapılan açıklamalarda ‘Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.’ Açıklamalarında bulunuldu. Set ekibi ve oyunculara yapılan testler sonucunda Melis Sezen’in evde olduğu Burak Sergen’in ise hastanede olduğu açıklanırken dizinin bir hafta ertelendiği açıklandı.

Sadakatsiz son bölümde neler yaşandı?

Derin yaşananlar sonrasında çaresiz bir şekilde kurtulmayı beklerken Asya’nın sabrı da giderek azalmaktadır. Yaşananlar sonucunda geçmişe giden Asya kafasındakileri yaptığı için mutludur. Volkan ise derini bulmak için iz sürmeye devam ederken beklemediği bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

11 Nisan tarihinde Covid-19 testi pozitif çıkan usta oyuncu Burak Sergen’in evinde fenalaşması sonrasında hastaneye kaldırıldığı açıklanırken oyununun 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen’in de testinin pozitif çıktığı belirtildi. Usta oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini korurken bu nedenlerle dizinin bir hafta daha ertelendiği açıklandı.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 20:40
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SadakatsizKanal D21 Nisan 2021çarşambaNeden Yok
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