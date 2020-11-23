İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...

Sadakatsiz yayından kaldırılacak mı, final mi yapacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yayınlanan bölümleriyle gündem konusu olmuştur. Yayınlanan sahnelerden dolayı RTÜK'e şikayet ediilmesinin ardından ekranlardan kalkıp kalkmayacağı izleyiciler tarafından merak konusu olmuştur. Sadakatsiz yayından kaldırıldı mı? Sadakatsiz dizisi hangi gün oynuyor?

23 Kasım 2020 Pazartesi 23:25
Sadakatsiz yayından kaldırılacak mı, final mi yapacak?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi çok izlenmesine rağmen birçok kişi tarafından RTÜK’e şikayet edilmiştir. Dizi hakkında şikayette bulunan kişi sayısı çok fazladır. Peki RTÜK ne karar verdi?

Sadakatsiz Dizisine Şikayet Yağdı!

Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden itibaren reyting rekorlarını yerle bir eden, çok fazla izlenme alan Sadakatsiz dizisi aynı zamanda çok fazla şikayet almaktadır. Bazı yayınlanan sahnelerde dikkatleri üzerine çektiğinden dolayı sosyal mecralarda ve diğer platformlarda yoğun eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamamıştır.


Hakkında yapılan şikayetler her geçen gün çeşitli platformlarda ve RTÜK olarak yetkili mecralara bildirilmekte.

Alınan yoğun şikayetlere karşın hala ekranlarda yayınlanan Sadakatsiz dizisi yayın hayatına devam ediyor. Hakkında yapılan şikayetlere rağmen Sadakatsiz dizisinin bitip bitmeyeceği henüz belli değildir.

Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam etmekte…

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 23:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DRTÜKSadakatsizReyting
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!

Popüler Haberler

Türk İş Sendikası 2021 asgari ücret ilk zam talebi ne kadar oldu? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 23 Kasım Pazartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatleri
28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Günlük burç yorumları! (24 Kasım 2020 Salı)
Yasak Elma 87. bölüm 30 Kasım 2020 fragmanı izle
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Hasan Sabbah kimdir, tarihte nasıl öldü? Alamut kalesi nerededir, tarihteki önemi ve yeri nedir?
Sadakatsiz yayından kaldırılacak mı, final mi yapacak?
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
Eski ehliyet ve kimlikler hangi tarihe kadar geçerli, son değiştirme tarihi ne? İşte eski kimlik ve ehliyet için son tarih
MSÜ Deniz Harp Okulu Hangi Puan Türüne Göre Kaç Puan İstiyor?
Netflix Kod Adı: Kulüp dizisi ne zaman başlayacak? Kod Adı: Kulüp dizi konusu ve oyuncuları
Kanalların yayın akışları 21 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Nafaka artışı hesaplama nasıl olur? 2020 Tefe ve Tüfeye göre nafaka hesaplama
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı'nın oğlu Acar kimdir?
Covid aşı gönüllüsü nasıl olunur?
Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun gerçek tarihteki hayatı
Müge Anlı 23 Kasım Pazartesi bölümü tekrarı izle

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.