Sadakatsiz yayından kaldırılacak mı, final mi yapacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi çok izlenmesine rağmen birçok kişi tarafından RTÜK’e şikayet edilmiştir. Dizi hakkında şikayette bulunan kişi sayısı çok fazladır. Peki RTÜK ne karar verdi?

Sadakatsiz Dizisine Şikayet Yağdı!

Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden itibaren reyting rekorlarını yerle bir eden, çok fazla izlenme alan Sadakatsiz dizisi aynı zamanda çok fazla şikayet almaktadır. Bazı yayınlanan sahnelerde dikkatleri üzerine çektiğinden dolayı sosyal mecralarda ve diğer platformlarda yoğun eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamamıştır.

Hakkında yapılan şikayetler her geçen gün çeşitli platformlarda ve RTÜK olarak yetkili mecralara bildirilmekte.

Alınan yoğun şikayetlere karşın hala ekranlarda yayınlanan Sadakatsiz dizisi yayın hayatına devam ediyor. Hakkında yapılan şikayetlere rağmen Sadakatsiz dizisinin bitip bitmeyeceği henüz belli değildir.

Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam etmekte…