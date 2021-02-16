İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'te başkan değişikliği oldu!
Son Dakika
TÜİK'te başkan değişikliği oldu!
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...

Sadakatsiz Sinan kimdir? Gerçek adı nedir? Cemal Hünal hakkında bilgiler

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni oyuncu transferi ile olay oldu. En son Survivor 2021 adlı programda gördüğümüz Cemal Hüner diskalifiye olmasının ardından Sadakatsiz dizisine transfer oldu. Cemal Hünal’ın dizide nasıl bir karakteri canlandıracağı ise merak konusu. Konu ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

16 Şubat 2021 Salı 04:05
Sadakatsiz Sinan kimdir? Gerçek adı nedir? Cemal Hünal hakkında bilgiler
Takip Et:

En son Survivor 2021 programında yer alan Hünal, diskalifiye olduktan sonraki yeni haberi ile hayranlarını sevindirdi. Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Cemal Hünal’ı Sadakatsiz dizisinde yeni bir karakter olarak izleyeceğiz. Hünal’ın canlandıracağı karakter ise bir hayli merak ediliyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un harikalar yarattığı dizi her Çarşamba, Kanal D ekranlarında reyting rekoru kırmaya devam ediyor. 

Alınan bilgiye göre Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinde Sinan isminde bir karaktere hayat verecek. Sinan karakteri hakkında henüz adı hariç bir bilgi paylaşılmadı.

 

Cemal Hünal

45 yaşındaki oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Maçka’da, dedesi tarafından yapılan ve adını taşıyan bir apartmanda geçirmiştir. Adı Kerem olan bir kardeşi vardır.

Oyunculuk eğitimi alabilmek için yurtdışında birçok yere gitmiştir. Amerika’da birçok kısa filmde yer aldı. Üniversite öğrenimi boyunca aşçı ve barmen olarak mekanlarda çalıştı. Türkiye’de Ulak, Issız Adam gibi filmlerde rol almıştır.

Nişantaşı’nda ve Sedef Adası’nda restoranları vardır.

2011 yılında Lale Cangal ile dünya evine girdi.

 

 



Son Güncelleme: 16.02.2021 04:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cemal HünalSadakatsizSadakatsiz Sinan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 sezonunda yarışmacı olan Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?
Survivor 2021 sezonunda yarışmacı olan Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor

Popüler Haberler

Sadakatsiz Sinan kimdir? Gerçek adı nedir? Cemal Hünal hakkında bilgiler
Kaç çeşit Cemre vardır? Baharda ilk cemre nereye, ne zaman düşer?
İhalelere girebilmek için vergi borcu sınırı 2021 yılında ne kadardır?
Show Tv Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlıyor? Kırmızı Kamyon dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı
İŞKUR işsizler için verilen maaş ne kadardır? 2021 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
2021 Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?
Memur derece ve kademe nedir? Memurlarda derece nasıl hesaplanır?
Sefirin Kızı Kahraman öldü mü? Bülent Şakrak kimdir, Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor mu?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 16 Şubat 2021 Salı hangi takım maçları var?
MEB, EBA 2. dönem canlı ders saatlerini yayınladı
Rayiç bedel sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Rayiç bedel neye göre belirlenir?
Tv8 Masterchef Junior başvuru formu ve iletişim bilgileri
EBA TV Türksat HD ve SD uydu frekans ve kanal bilgileri
Babalar Gününe Özel Duygusal Babalar Günü Mesajları, Sözleri ve Şiirleri
Beni Takip Et yarışmacılar kimler? Teve2 Beni Takip Et yarışmacı isimleri
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV8 canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Bim 16 Şubat 2021 Salı indirim broşürü aktüel ürünler listesi
16 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
TV8 16 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.