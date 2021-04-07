İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 07.04.2021 tarihli Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 07.04.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 20:06
Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

En son Survivor 2021 programında yer alan Hünal, diskalifiye olduktan sonraki yeni haberi ile hayranlarını sevindirdi. Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Cemal Hünal’ı Sadakatsiz dizisinde yeni bir karakter olarak izleyeceğiz. Hünal’ın canlandıracağı karakter ise bir hayli merak ediliyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un harikalar yarattığı dizi her Çarşamba, Kanal D ekranlarında reyting rekoru kırmaya devam ediyor. 

Alınan bilgiye göre Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinde Sinan isminde bir karaktere hayat verecek. Sinan karakteri hakkında henüz adı hariç bir bilgi paylaşılmadı.

 

Cemal Hünal

45 yaşındaki oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Maçka’da, dedesi tarafından yapılan ve adını taşıyan bir apartmanda geçirmiştir. Adı Kerem olan bir kardeşi vardır.

Oyunculuk eğitimi alabilmek için yurtdışında birçok yere gitmiştir. Amerika’da birçok kısa filmde yer aldı. Üniversite öğrenimi boyunca aşçı ve barmen olarak mekanlarda çalıştı. Türkiye’de Ulak, Issız Adam gibi filmlerde rol almıştır.

Nişantaşı’nda ve Sedef Adası’nda restoranları vardır.

2011 yılında Lale Cangal ile dünya evine girdi.

 

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz SinanSadakatsizCemal Hünal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu
TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun’u kim canlandırıyor? Özge Törer'in biyografisi
Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini Burak Sergen canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya kimdir?
Sadakatsiz dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sadakatsiz devam eder mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik'ın hayatı!
Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Meltem Baytok kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü nerelidir?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Emir Tarık Tekin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
BluTV Doğu dizisi ne zaman başlıyor? Doğu dizisi yayın tarihi
Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Canlı izle Kasımpaşa Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı!
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini Erkan Avcı canlandırıyor
Sadakatsiz dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisindeki Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterini Kenan Ece canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.