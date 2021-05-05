İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Sadakatsiz sezon finalinde Asya öldümü? Cansu Dere diziden ayrıldımı?

Ekranların sevilen dizilerinden birisi haline gelen Sadakatsiz sezon finalinde yaşananlar merak edilmeye başlandı. Dizi hayranları yayınlanan fragmanlar sonrasında, Sadakatsiz sezon finalinde Asya öldü mü? Cansu Dere diziden ayrıldı mı? sorularını araştırmaya başladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:30
Sadakatsiz sezon finalinde Asya öldümü? Cansu Dere diziden ayrıldımı?
Takip Et:

Kanal D’nin yeni sezon iddialı yapımlarından birisi olan ve ilk bölümü itibari ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sadakatsiz dizisi sezon finali bölümü ile merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in olduğu MedYapım imzalı Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere’nin diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı.

Sadakatsiz Asya öldü mü? Cansu Dere Sadakatsiz’den ayrıldı mı?

Dizi hakkında kötü haberler verilmeye devam ederken dizi hayranları Cansu Dere’nin diziden yeni sezonda ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalarda Cansu Dere’nin adı yer almazken oyuncunun dizinin 2. Sezonunda da başrolde olması bekleniyor.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Entübe edildiği açıklanan Burak Sergen’in diziden ayrıldığı açıklanırken usta oyuncunun uzun süre setlere dönememesi bekleniyor.

Sadakatsiz 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin 2. Sezonunun ne zaman başlayacağı da merak edilenler arasında yerini alırken ilk sezonun erken bitmesi nedeniyle dizinin 2. Sezonunun daha erken başlaması bekleniyor. Kanal ve yapımcılar tarafından dizinin 2. Sezonu ile ilgili açıklama yapılmadı.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 20:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DSadakatsizSezon FinaliAsyaöldü MüCansu DereDiziAyrıldı Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?
Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Hangi yarışmacı hangi takımda?
Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Hangi yarışmacı hangi takımda?
Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? Şener Savaş hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? Şener Savaş hakkında bilgiler
Emanet 173. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Emanet 173. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Sadakatsiz sezon finalinde Asya öldümü? Cansu Dere diziden ayrıldımı?
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?
Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Hangi yarışmacı hangi takımda?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Ali İl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yağızhan Dikmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
Sadakatsiz dizi oyuncusu Selen kimdir? Dora Dalgıç hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer hakkında bilgiler
Sadakatsiz Sinan kimdir, gerçek ismi ne? Cemal Hünal hakkında bilgiler
Canlı izle Medipol Başakşehir Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
Çukur dizisi Cennet (Aylin Engör) kimdir?
Hamilelik belirtileri neler? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar_
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!
Günlük burç yorumları; 6 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Gerçek adı nedir? Doğan Can Sarıkaya nereli, yaşı kaç?
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Kanal D Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.