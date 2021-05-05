Sadakatsiz sezon finalinde Asya öldümü? Cansu Dere diziden ayrıldımı?

Kanal D’nin yeni sezon iddialı yapımlarından birisi olan ve ilk bölümü itibari ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sadakatsiz dizisi sezon finali bölümü ile merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in olduğu MedYapım imzalı Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere’nin diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı.

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Dizi hakkında kötü haberler verilmeye devam ederken dizi hayranları Cansu Dere’nin diziden yeni sezonda ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalarda Cansu Dere’nin adı yer almazken oyuncunun dizinin 2. Sezonunda da başrolde olması bekleniyor.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Entübe edildiği açıklanan Burak Sergen’in diziden ayrıldığı açıklanırken usta oyuncunun uzun süre setlere dönememesi bekleniyor.

Sadakatsiz 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin 2. Sezonunun ne zaman başlayacağı da merak edilenler arasında yerini alırken ilk sezonun erken bitmesi nedeniyle dizinin 2. Sezonunun daha erken başlaması bekleniyor. Kanal ve yapımcılar tarafından dizinin 2. Sezonu ile ilgili açıklama yapılmadı.