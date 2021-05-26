Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı merakla takip edilen Sadakatsiz'in final bölümü heyecanla bekleniyordu. Aşk, ihanet ve entrikanın bolca olduğu dizinin 26 Mayıs günü sezon finali yapacağı açıklanmıştı.

Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz sezon finali ne zaman?

Dizinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden sezon finaline dair ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı. Bu yüzden Sadakatsiz'in 31. yeni bölümü bu akşam izleyecilerle buluşmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü ekranlarda olacak. Sadakatiz'in sezon finali ise 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de ekranlarında olacak.

Dizinin sezon finalinin bir hafta ertelenmesine dair ise açıklama yapılmış değil. Sadakatsiz sezon finali fragmanı

Sadakatsiz 2 Haziran sezon finalinin tanıtım filmi yayınlandı.Yayınlanan ilk fragmanın ardından izleyenler merak içinde kaldı.

Sadakatsiz 30. bölümde neler oldu?

Asya Günalan'ın gelişi, Asya için geçmişinde yaşamış olduğu ozrlukları anımsatmıştır. Asya'ya karşı vermiş olduğu sözü tutmaya kararlı olan Volkan ona karşı mesafeli olurken, Asya da yeni kararlar almaya başlamıştır.Ali'nin doğum günü herkesi bir araya getirirken yaşanan sürpriz gelişme herkesi şaşırtacaktır.