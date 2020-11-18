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Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündemi bir süredir meşgul eden Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 18.11.2020li haberimizden Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)


Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Serap şenlikOlcay YusufoğluSadakatsiz
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