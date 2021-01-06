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Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 6 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)

Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Serap şenlikOlcay YusufoğluSadakatsiz
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