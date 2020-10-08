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Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik kimdir ortaya çıktı. Serap Şenlik karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

08 Ekim 2020 Perşembe 13:20
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
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Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)


Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 08.10.2020 13:20
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizOlcay YusufoğluSerap şenlik
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