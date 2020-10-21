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Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkındaki güncel bilgileri 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:21
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)


Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Serap şenlikOlcay YusufoğluSadakatsiz
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