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Sadakatsiz Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Sadakatsiz Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 30 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)

Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Serap şenlikOlcay YusufoğluSadakatsiz
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